Власти Севастополя договорились снизить цены на заправках

Правительство Севастополя и нефтетрейдер ТЭС договорились о снижении цен топлива на заправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Со вчера на заправочных станциях ТЭС, нашего ключевого поставщика, стабилизирована ситуация с обеспечением топливом. По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером ТЭС принято решение о снижении цен на топливо»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет стоить на 4 руб. дешевле; дизельное топливо — на 3 руб. дешевле; стоимость других видов топлива снизится на 1 руб.

Губернатор также отметил, что пока в Севастополе отпуск топлива ограничен 30 л в бак или в канистру, чтобы избежать искусственного ажиотажа.

Перебои с высокооктановым топливом на заправках Крыма и Севастополя начались в конце августа, в середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на нескольких станциях. С 29 сентября ввели ограничение «не более 30 л в одни руки», а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.

Александр Дремлюгин, Симферополь