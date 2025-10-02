Песков: ОБСЕ утратила свои функции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) утратила прежние функции и больше не может выполнять свои обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Можно использовать разные определения, чтобы описать нынешнюю роль этой организации. Но то, для чего она была создана, сейчас не входит в ее функции, и она при всем желании не может выполнять, это очевидно»,— сказал представитель Кремля журналистам на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

ОБСЕ была создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. ОБСЕ призвала заниматься тремя «корзинами» безопасности: военно-политической, экономико-экологической и человеческой.

ОБСЕ в последние годы оставалась последней европейской организацией, в которой представлены страны Запада и Россия. При этом ее работа оказалась фактически парализована: страны—участницы долгое время не могли избрать председателя, расходились в видении повестки ОБСЕ и ее бюджета, с трудом согласовали кандидатов на руководящие должности.

Лусине Баласян