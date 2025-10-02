Жительницу КЧР осудили за участие в экстремистском религиозном сообществе

В Карачаево-Черкесии Зеленчукский районный суд вынес приговор местной жительнице, подозреваемой в участии в деятельности религиозного экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инстанция установила, что ранее не судимая фигурантка участвовала в деятельности организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). При этом для уклонения от уголовного преследования подсудимая строго соблюдала конспирацию: использовала мобильные приложения для доступа к электронной библиотеке, изучения и пропаганды учения, а также для связи с другими последователями. Под руководством организатора, также привлеченного к уголовной ответственности, она онлайн участвовала в индивидуальных занятиях и коллективных богослужениях. На этих собраниях организатор публично цитировал литературу, признанную экстремистской, а обвиняемая исполняла религиозные песни и молитвы.

Отмечается, что подсудимая вину не признала. Жительницу республики приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком два с половиной года, с ограничением свободы на полгода. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев