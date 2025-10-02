«Масштабы предстоящей работы — огромные»

Состоялось первое заседание Законодательного собрания Челябинской области VIII созыва. Председателем и его первым заместителем вновь избрали Олега Гербера и Дениса Моисеева соответственно. Среди семи вице-спикеров появились представители двух оппозиционных партий: Василий Швецов из «Справедливой России — За правду» и Виталий Пашин из ЛДПР. Присутствовавший на заседании губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил депутатам о главных приоритетах развития региона, обратил внимание на необходимость приоритезации расходов при формировании бюджета на следующий год и призвал к солидарности, вне зависимости от партийной принадлежности. Эксперты отмечают, что несмотря на численное усиление партии власти, новый состав заксобрания стал более разнообразным.



В Челябинске 2 октября состоялось первое заседание законодательного собрания региона VIII созыва. Депутаты выбрали руководство, сенатора и решили организационные вопросы по работе на ближайшие пять лет.

Единственным кандидатом на пост председателя регионального парламента стал Олег Гербер, которого выдвинула фракция партии «Единая Россия». Он возглавляет представительный орган с августа 2023 года. Депутаты проголосовали за Олега Гербера единогласно.

Структура руководства законодательного собрания осталась неизменной: председатель и восемь заместителей, один из которых первый. Единогласно первым вице-спикером был избран Денис Моисеев, занимавший эту должность с декабря 2023 года. Он также является руководителем фракции «Единая Россия».

Заместителями председателя в новом составе стали не только представители «Единой России», но и партий, которые заняли второе и третье места по итогам выборов — «Справедливой России — За правду» и ЛДПР. Вице-спикерами избраны Василий Швецов и Виталий Пашин соответственно. Также заместителями председателя стали уже занимавшие эти посты единороссы Анатолий Еремин, Павел Киселев, Павел Шиляев и Андрей Шмидт, а также Евгений Илле, ранее вице-спикером не работавший.

На первом заседании к новому составу законодательного собрания обратился губернатор Челябинской области, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер, напомнивший депутатам о главных приоритетах развития региона, первый их которых — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Базовыми направлениями, по словам главы региона, были и остаются медицина, образование и социальная помощь. Также губернатор напомнил о реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе программы модернизации объектов ЖКХ «Большой ремонт 74», проекте метротрамвая, масштабном строительстве и ремонте дорог.

«Для реализации всех наших планов необходимо дальнейшее развитие экономики, отраслей промышленности, как базовых, для нашего региона, так и новых. У Челябинской области огромный потенциал, чтобы быть российским центром роботизации, цифровой экономики, создания новых инновационных, экологически чистых производств. Южный Урал уже сейчас вносит существенный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны, и для закрепления на лидерских позициях нужны новые решения, в том числе в законодательной сфере. Масштабы предстоящей работы огромные. Но они, я уверен, нас с вами не пугают. У нас есть поддержка людей, поддержка федерального центра, опыт и профессиональные качества депутатского корпуса муниципальных, региональных, управленческих команд»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что органы власти «объективно оценивают ресурсы» и понимают, что сейчас важна приоритизация расходов. «Учитывая объективные обстоятельства в экономике страны и региона, нам предстоит с вами формировать бюджет в непростых условиях продолжающегося санк­ционного давления. Призываю вас к большой созидательной работе в одной команде, вне зависимости от партийной принадлежности»,— сказал глава региона. Также он призвал депутатов в работе опираться на мнение людей и их наказы.

Также на первом заседании нового состава депутаты выбрали сенатора от Законодательного собрания Челябинской области. Единогласно полномочиями на пятилетний срок был наделен Олег Цепкин. Он представляет региональный парламент в Совете Федерации с 2015 года.

«Все предложения, которые формируются от имени губернатора, правительства и законодательного собрания Челябинской области слышны и рассматриваются на всех площадках федерального уровня. Со своей стороны за прошедшие годы в Совете Федерации имею понимание, как, где и с кем какие вопросы решать на федеральном уровне. Готов эту работу продолжать, помогать губернатору и председателю законодательного собрания по решению вопросов, касающихся Челябинской области»,— сказал Олег Цепкин.

Кроме того, депутаты определились со структурой комитетов законодательного собрания. Их количество сократилось с десяти до семи. Образованы комитеты: по бюджету и налогам; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрной политике и природопользованию; по экономической политике и предпринимательству; по промышленной политике; по социальной политике; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. В предыдущем составе были еще комитеты по экологии и природопользованию; молодежной политике, культуре и спорту; по регламенту, депутатской этике и информационной политике.

Комитет по бюджету и налогам возглавил председатель Олег Гербер, по законодательству — Анатолий Брагин, по социальной политике — Наталья Лощинина, по строительной политике и ЖКХ — Виталий Маслов, по аграрной политике и природопользованию — Вячеслав Евстигнеев, по промышленной политике — Владимир Перезолов, по экономической политике и предпринимательству — представитель партии «Новые люди» Максим Гулин. Остальные руководители из «Единой России».

По итогам выборов, прошедших 12–14 сентября, в законодательное собрание Челябинской области про­шли шесть партий. Больше всего мандатов — 48 из 60 — получили представители «Единой России», за которую проголосовали 54,5% избирателей. Шесть мест в региональном парламенте досталось «Справедливой России» (13,43%), три — ЛДПР (9,79%), два — «Новым людям» (8,11%). По одному мандату получили КПРФ (5,94%) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,69%). По сравнению с предыдущим созывом представительный орган обновился наполовину. В новом составе будут работать шесть участников СВО.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Василий Зорин отмечает, что состав заксобрания региона стал более разно­образным.

«Электоральное доминирование „Единой России“ усилилось. Но, говорить о том, что новый состав заксобрания стал более однородным, я бы не стал. Еще несколько созывов назад законодательное собрание области было похоже на клуб ведущих промышленников и бизнесменов. Сейчас там гораздо больше молодежи, общественников. Там как отдельная категория очень сильно представлены ветераны специальной военной операции. Стало больше женщин. При этом есть четкое понимание по поводу лидерской фигуры. Важно, что председателем остается Олег Гербер, который вполне логично выглядит как посредник между губернатором и депутатским корпусом»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова