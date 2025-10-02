В Ставрополе госжилинспекция потребовала нагреть воду в многоэтажке

Госжилинспекция Ставрополя требует от управляющей компании «Надежный дом» повысить температуру горячей воды в квартире №160 дома 68/4 по улице Пирогова до нормативных 60–75°C. Проверка обнаружила, что вода на кухне была всего 30°C, в ванной — 43,7°C, что не соответствует санитарным нормам. Нарушение создает риск размножения бактерий и снижает качество услуги.

Инспекция выписала протокол об административном правонарушении и выдала предписание устранить проблему. За невыполнение УК грозят штрафы 250–300 тыс. рублей, а должностным лицам — 50–100 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Проблему вызывает износ труб или сбои в системе отопления. Закон требует поддерживать температуру в точке водоразбора, чтобы вода оставалась горячей. Управляющей компании необходимо провести ремонт и наладить систему, чтобы соответствовать СанПиНам и правилам предоставления коммунальных услуг.

Станислав Маслаков