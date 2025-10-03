В Липецке поменяют 60 лифтов за 200 млн рублей
В 11 домах Липецка, построенных в 8090-х годах прошлого века, идет замена лифтов, сообщает пресс-служба облправительства. Всего планируется заменить 60 единиц оборудования. Работы ведутся за счет бюджета Липецкой области, из которого выделили 200 млн руб на эти цели.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Подрядчики устанавливают кабины, которые оснащены кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажей и информационными дисплеями. Работы также включают обновление лифтовых шахт и машинных помещений.
«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек»,— прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.