Tesla установила рекорд по продажам в третьем квартале

Третий квартал 2025 года стал лучшим для Tesla по объему продаж за всю историю компании. Производитель поставил клиентам 497,1 тыс. электромобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сразу на 29% больше, чем во втором квартале.

Тем не менее котировки акций компании Илона Маска все равно снижаются на 1%. Дело в том, что рекорд продаж во многом связан с активностью клиентов в США, которые старались успеть воспользоваться федеральной налоговой льготой на покупку электромобилей в размере $7,5 тыс. Она действовала до 1 октября.

Кроме того, объем выпуска электромобилей в третьем квартале оказался заметно хуже, чем в прошлом году. С июля по сентябрь Tesla произвела 447,5 тыс. электромобилей, что почти на 5% меньше, чем в третьем квартале 2024 года.

Кирилл Сарханянц