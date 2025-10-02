В Госдуме предложили признать ветеранами бойцов ПВО, отражающих атаки в России

Депутаты Госдумы выступили за присвоение статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим сил противовоздушной обороны (ПВО) и других подразделений, участвующим в отражении воздушных атак. Соответствующие поправки к закону «О ветеранах» внесли в Думу члены фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, внефракционный депутат Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, в число ветеранов предлагается включить лиц, которые обеспечивают «совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей».

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы и граждане, заключившие контракт с организациями, «содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы» РФ в ходе СВО. Однако на лиц, участвующих в отражении воздушных атак противника, в том числе в глубине России, эти нормы не распространяются.

«Сегодня выпали из правового поля люди, которые стоят на страже неба. Их вклад в общую победу не меньше, и они должны получить все льготы и социальные гарантии, предусмотренные для ветеранов боевых действий. Это вопрос справедливости и признания подвига наших военных»,— пояснил в своем Telegram-канале соавтор поправок Дмитрий Гусев.

Иван Кириакидис