Двоих жителей Свердловской области освободили из украинского плена

Россия и Украина 2 октября после долгого перерыва провели очередной обмен военнопленными. В числе освобожденных — двое свердловчан, в том числе один из Сысертского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Освобожденные пока находятся в Белоруссии, но скоро будут доставлены в Московскую область для реабилитации. После этого они вернутся на Средний Урал и встретятся с родными. В список для обмена они были включены после обращения Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену.

«Для нас это долгожданная новость, поскольку предыдущий обмен состоялся в конце июля. Все это время мы получали обращения от родственников наших бойцов и составляли списки на обмен, чтобы помочь матерям и женам вернуть из плена своих сыновей и мужей»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен поблагодарила за помощь в возвращении ребят Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и Минобороны России. Всего в рамках обмена были возвращены 185 российских военнослужащих.

Полина Бабинцева