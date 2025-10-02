Ставропольские депутаты поддержали закон о лицензировании табака

Спикер ставропольской краевой думы Николай Великдань поддержал законопроект о лицензировании табачной и никотиносодержащей продукции, который внесло правительство РФ в Госдуму, сообщает пресс-служба ставропольской краевой думы.

По состоянию на сегодня лицензии выдаются лишь на производство, экспорт и импорт табачных изделий, тогда как оптовая и розничная торговля остаются вне контроля, что создает условия для теневой и контрафактной продажи, а также упрощает доступ несовершеннолетних к вредной продукции. Предлагаемый закон заполняет этот пробел: лицензии на оптовую торговлю будет выдавать и аннулировать Росалкогольтабакконтроль, а на розничную — региональные органы власти.

Для получения лицензии розничные продавцы обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга маркированных товаров, не иметь долгов по налогам и штрафам, а также иметь торговую площадь не менее 5 кв. м. Эти меры согласуются с государственной политикой по снижению потребления табака и никотиносодержащих изделий до 2035 года, пояснил спикер.

Николай Великдань отметил, что полный запрет на продажу вейпов и табака вызовет рост нелегального рынка и нанесет ущерб добросовестным предпринимателям и покупателям. Поэтому правовое регулирование и лицензирование — более эффективный путь для ограничения вредных привычек и борьбы с контрафактом.

Станислав Маслаков