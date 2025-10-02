Зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова арестовали по делу о военных фейках

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу до 29 ноября бывшего депутата Мосгордумы, заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. В ходатайстве следователь указывал, что он может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц», а также шенгенская виза.

Защита возражала против ареста господина Круглова, заявив, что ходатайство следствия основаны на предположениях. Господин Круглов не намерен скрываться, у него уже изъяли загранпаспорт. За господина Круглова, в частности, поручились основатель «Яблока» Григорий Явлинский и глава партии Николай Рыбаков, который лично прибыл на заседание.

Сам господин Круглов назвал обвинение в его адрес «абсурдным и даже претенциозным». «Если я два года назад мог продолжать работать, не представляя никакой опасности, то я полагаю что я могу и сейчас»,— сказал он. Политик заверил суд, что не намерен нарушать закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Круглов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Круглов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Круглов распространял ложную информацию о действиях ВС РФ в постах в своем Telegram-канале в апреле 2022 года. По данным «Ъ», в одном из них он назвал «адом» события в украинском городе Буча, в другом говорилось о количестве погибших мирных граждан Украины в Мариуполе по данным ООН.

Господина Круглова задержали 1 октября в Санкт-Петербурге. После его доставили в Москву для проведения следственных действий. На допросе он вину не признал. На заседание суда политик был доставлен из Следственного комитета.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Избирательная кампания проходила под лозунгом «За Мир и Свободу! За соглашение о прекращении огня!». Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности.

В беседе с «Ъ» адвокат господина Круглова Наталия Тихонова рассказала, что следственные действия проводились в ночное время, в отделение СКР ее подзащитного привезли к двум часам ночи. На эти нарушения будут поданы жалобы, заявила защитник перед началом заседания. Она отметила, что не усматривает в инкриминируемых публикациях состава преступления, адвокат уже обратилась к лингвисту для проведения соответствующей экспертизы.

Ефим Брянцев