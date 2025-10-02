«Хохловка» молодого бойца

Рядом с этномузеем «Хохловка» появится глэмпинг с парком-питомником и площадками для активного отдыха. Соответствующий проект ООО «База отдыха Хохловка» получил статус приоритетного инвестиционного. Компания планирует построить более 20 домов в стиле A-Frame с террасами и пункт общественного питания. Также там планируется выделить площадку для начальной военной подготовки школьников (НВП). Общий объем инвестиций — 80 млн руб. Эксперты говорят, что решение о совмещении базы отдыха с центром НВП выглядит нестандартным. При этом заявленных денежных средств может быть недостаточно для реализации всех планов.



На вчерашнем заседании по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проект ООО «База отдыха Хохловка» получил статус приоритетного инвестиционного. Инициатива компании предполагает расширение существующей базы отдыха в поселке Хохловка. Согласно проекту, по ул. Земляничной, 9а, появятся модульные дома в стиле A-Frame по 30 кв. м с террасой и пункт общественного питания на 100 посадочных мест. Общая площадь территории составляет 4,05 га. В 2026 году начнется проектирование объекта, в 2027-м завершатся строительно-монтажные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме этого, в рамках реализации проекта инвестор должен будет предоставить площадку для начальной военной подготовки (НВП) кадетов и школьников. Общий объем инвестиций в проект — 80 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», целью проекта является создание новой точки притяжения туристов из Прикамья и других регионов РФ. Кроме 21 дополнительного дома, планируется строительство парковки на 50 машино-мест, спортивной площадки, парка-питомника, костровой зоны, а также мест для размещения палаток. Помимо занятий по НВП, на территории базы предполагается проведение экопрограмм и другие форматы активного отдыха. Размещение в локации планируется круглогодичным.

ООО «База отдыха Хохловка» было зарегистрировано в апреле 2025 года. Компания ведет деятельность по предоставлению мест для временного проживания, туристических и экскурсионных услуг. Также занимается выращиванием лесопитомников, организацией отдыха и развлечений. 40% долей общества принадлежит гендиректору Антону Ситникову, еще по 30% — у пермских предпринимателей Ильи Немтырева и Аркадия Черджиева. Согласно официальному сайту A-Frame Park, база отдыха предлагает гостевое размещение в домах с видом на музей «Хохловка» и Каму. Кроме этого, на территории базы предлагается прокат сапбордов и посещение бани. Цены на бронирование домов варьируются от 5 до 15 тыс. руб. за ночь. На сайте указано также, что базой отдыха управляет ИП Антон Ситников.

Этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Он расположен на берегу Камы в 43 км от Перми. На территории этномузея, помимо действующей экспозиции, проводятся культурно-массовые мероприятия.

Минувшим летом еще один проект строительства базы отдыха получил статус приоритетного инвестиционного. Речь идет об инициативе ООО «Курорт „Курья“», учрежденного бизнесменом Ильей Сергеевым. Компания планирует построить 15 некапитальных объектов размещения премиум-класса по 75 кв. м каждый, спа-комплекс с банями и фитнесом и ресторан (по 125 кв. м каждый). Объекты появятся на участке по ул. Ново-Гайвинской, 118. Общий объем инвестиций — 100 млн руб. По словам господина Сергеева, курорт станет точкой притяжения отдыхающих за счет природных особенностей местности. Также база отдыха, совмещенная с глэмпингом, планируется на месте лыжной базы «Звезда» по ул. Апрельской, 51.

По словам Василия Вавилова (развивает туроператора «Доступный Урал» и глэмпинг «Горы. Реки»), строительство глэмпинга вблизи этнографического музея, который является точкой притяжения прикамских и иногородних туристов, — перспективный проект. При этом господин Вавилов добавил, что решение о размещении на территории глэмпинга площадки для НВП выглядит «несколько странным» в силу противоположных по значению видов активного отдыха.

Сооснователь глэмпинга «Хютте» Алексей Санников тоже находит Хохловку благоприятной площадкой для строительства и развития глэмпингов. По его словам, сейчас там наблюдается активный турпоток, который будет способствовать спросу на места временного размещения. «Думаю, сейчас надо закладывать по 4 млн руб. на каждый дом (с внутренним наполнением, декором, постельным бельем и бытовой техникой). Соответственно, 80 млн руб. хватит только на планируемые 20 домов. При этом еще надо построить заявленные объекты инфраструктуры»,— говорит господин Санников. Он не исключает, что при реализации проекта могут возникнуть непредвиденные расходы, связанные с коммуникациями, ландшафтом, подъездными путями, освещением территории и наполнением домов.

Анастасия Леонтьева