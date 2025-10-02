Пермского пенсионера банкротят второй раз из-за долга в 719 млн рублей

Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю 24 сентября 2025 года потребовала второй раз признать банкротом Виктора Пыхтеева, сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Первым на это обратил внимание РБК-Пермь.

В обоснование заявления уполномоченный орган указывает на наличие не уплаченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам более 719,6 млн руб. Усмотрев процессуальные недостатки, арбитражный суд Пермского края предложил устранить их и оставил заявление без движения до 10 ноября.

Виктор Пыхтеев — бывший руководитель АО «ОГТ «Искра-Авигаз», а также кавалер двух советских орденов Трудового Красного Знамени и лауреат премии правительства РФ. Господину Пыхтееву 87 лет, он является пенсионером и уже признавался банкротом в 2018 году с долгом в 314,4 млн руб. перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», поскольку был поручителем по кредиту у признанного банкротом АО «Искра-Авигаз».

В рамках банкротства предприятия господин Пыхтеев был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 3,2 млрд руб. Среди компаний, которым топ-менеджер причинил убытки, указаны АО «ОДК» (505,4 млн руб.), АО «ОДК-Пермские моторы» (30,7 млн), АО «ОДК-Авиадвигатель» (22,5 млн), АО «ОДК — Газовые турбины» (100,8 млн), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (300,6 млн) и ФНС России (719,9 млн). В 2020 году процедура банкротства была завершена после реализации имущества.