В борьбе за ЭКО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга создал прецедент, разрешив использовать гражданской супруге биоматериалы погибшего на СВО для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Действующее законодательство предусматривает наличие значительных ограничений в посмертном использовании биоматериала, одним из которых является условие официальной регистрации брака. Суд обязал Клинический институт репродуктивной медицины провести процедуру в ближайшее время. По мнению адвоката истицы, число таких исков будет увеличиваться: только в этой клинике находится около сотни донорских биоматериалов бойцов, участвующих в спецоперации.



Адвокат Юлия Липинская и истец Мария Соколова на заседании суда

Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Адвокат Юлия Липинская и истец Мария Соколова на заседании суда

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск жительницы Сургута Марии Соколовой с требованием обязать «Клинический институт репродуктивной медицины» (КИРМ) в Екатеринбурге выполнить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с криоконсервированным биоматериалом Вадима Алешина, погибшего на СВО.

Как рассказала суду заявительница, она не состояла в официальном браке с Вадимом Алешиным. Они познакомились в 2020 году в интернете, он жил в Москве, она – в Сургуте, но это не мешало им поддерживать близкие отношения. Пара собиралась завести ребенка с помощью процедуры ЭКО, первая попытка, по словам истицы, прошла в апреле 2025 года в клинике репродуктивной медицины в Сургуте. Там же Вадим Алешин дал нотариально заверенное согласие на распоряжение его биоматериалом Марии Соколовой в случае, если он погибнет или утратит дееспособность.

После неудачной попытки женщина по совету врачей обратилась в екатеринбургский «Клинический институт репродуктивной медицины», процедура должна была состояться в июне. Но в начале месяца Мария Соколова узнала, что ее гражданский супруг погиб в Луганской области от ранений.



Из-за этого клиника не смогла продолжить процедуру — действующее законодательство предусматривает, что для использования криоконсервированного материала требуется подпись обоих будущих родителей, пояснила суду заместитель генерального директора «Клинического института репродуктивной медицины» Татьяна Лисовская.

Помимо этого, в законе не оговорен срок действия информированного согласия на медицинскую помощь, которое подписал погибший, хотя сам он в документе обозначил срок до 2028 года.

Несмотря на то, что ответчиком по иску выступает клиника, представители медучреждения не возражали против того, чтобы оказать помощь своей пациентке, однако ждали официального подтверждения суда.

Истицу поддержали родители Вадима Алешина, они дали на это нотариально заверенное согласие.

«Ребенок будет смыслом моей жизни, это память, поскольку чувства к Вадиму у меня как были, так и сохраняются», — заявила суду Мария Соколова.

У погибшего есть также 15-летняя дочь, суд запрашивал у наследницы отзыв, но дело было рассмотрено без ее присутствия.

По словам Татьяны Лисовской, провести процедуру оплодотворения можно будет уже в ближайшее время. Адвокат истицы Юлия Липинская пояснила журналистам, что это первое подобное судебное решение в России.

Ранее суды давали разрешения на процедуру ЭКО официальным супругам погибших на СВО, при этом известен случай, когда суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск, поскольку против этого выступала сама клиника.

По мнению юриста, число подобных исков будет увеличиваться: только в КИРМ находится около сотни донорских биоматериалов участников СВО. При этом после рождения ребенка, по словам госпожи Липинской, для установления отцовства вновь придется обращаться в судебную инстанцию.

Анна Капустина, Екатеринбург