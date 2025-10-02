«Быть на связи — это не платная привилегия, а право каждого человека»

Безлимитно и бесплатно навсегда: мобильные операторы тестируют новый формат предоставления услуг. На смену привычным тарифам с абонентской платой приходит современный подход, знакомый клиентам цифровых сервисов, — единоразовая подписка. Теперь можно всегда оставаться на связи и общаться без ограничений. Какие еще новые опции призваны повысить лояльность клиентов? Об этом Марат Кашин побеседовал с генеральным директором «Билайна» Сергеем Анохиным.

— Многие помнят ценовые войны операторов. Можно ли сказать, что запуск единовременной разовой подписки — это ваш шах и мат конкурентам?

— Нет, это не участие в гонке, которую мы сейчас в очередной раз наблюдаем с ценами, безлимитами и так далее. Это принципиально другой подход к тому, как выстраивается предложение телеком-услуг для клиентов. Это скорее фокус на выстраивании долгосрочных отношений с клиентом и предоставлении в максимально прозрачном и понятном виде ключевого набора сервисов, без которых мы сейчас уже не представляем свою жизнь.

— Расскажите подробнее, что такое разовая подписка на связь? Как она будет работать?

— Это подписка, которая не подразумевает какой-либо регулярной оплаты. Пожалуй, это самый смелый ход, революция в логике предоставления сервисов, поскольку связь перестает быть платной привилегией. Мы признаем, что у человека есть право быть на связи — это необходимость. Мы услышали наших клиентов, увидели такой запрос у людей и запустили разовую подписку на связь. Она удовлетворяет базовую потребность в связи, включает в себя неограниченный объем разговоров внутри сети «Билайна» и определенный объем мобильного интернета. Если клиенту этого не будет хватать, он может подключить какие-то дополнительные опции в максимально понятном, прозрачном и честном режиме.

— То есть вы предлагаете более выгодный тариф?

— Это не тариф, а, по сути своей, подписка на «Билайн», и она бесплатна. Есть небольшой взнос, который нужен, в том числе как инструмент борьбы с мошенничеством, он остается на счете клиента. И он может дальше использовать эти средства на те или иные дополнительные сервисы. Кроме небольшого депозита, который клиент использует по своему усмотрению, никаких платежей нет.

— То есть человек перестает платить за мобильную связь, подписавшись?

— Верно, и это ключевой момент — это бесплатная подписка на связь, реализация права человека быть на связи.

— Как предоставление такого сервиса повлияет на экономику вашего бизнеса?

— Эффект был тщательно оценен и взвешен, как и потенциальное число людей, которые воспользуются этой подпиской. Поэтому мы осмысленно приняли решение запустить сервис и понимаем, что кто-то будет им пользоваться всегда, а кто-то будет при этом оплачивать и использовать дополнительные опции. То есть это действительно осмысленный шаг в выстраивании долгосрочных отношений с нашими клиентами. Мы удовлетворяем их базовую потребность в связи таким революционным для телекома образом. А затем мы предложим ему дополнительные опции и сервисы, за которые человек будет платить, только если они ему нужны.

— Во многих странах, и в России тоже, операторы пытаются сами решить за клиента, что ему нужно, и упаковывают в разные тарифы множество встроенных услуг. Вы идете другим путем. Почему?

— Мы для себя и в стратегии, и в ДНК определили, что хотим разговаривать с клиентом, слышать человека, что ему нужно, а не пытаться за него придумать какие-то большие и сложные комплекты. Поэтому у нас в линейке есть разные продукты, максимально гибко построенные конструкторы: можно взять пресет и его потом перенастроить, что-то добавить, что-то убрать. К примеру, не всем нужен большой объем мобильного интернета — все это можно настроить. Опять же, есть базовая потребность в том, чтобы быть на связи, и в соответствии с ней мы собрали такое предложение — разовую подписку, которая, повторюсь, включает в себя безлимитные звонки внутри сети «Билайна» и определенный объем мобильного интернета. С одной стороны, он небольшой, с другой стороны, он покрывает базовую потребность. Мы посмотрели, какой объем интернета нужен, чтобы быть на связи и решать свои ключевые задачи, и учли это при запуске разовой подписки.

— Почему вы сделали акцент на звонках внутри сети и на минимальном пакете интернета?

— Мы видим, что члены семей и близкие люди очень часто находятся в сети одного оператора. По трафику у нас примерно половина исходящих звонков происходит внутри сети «Билайна». Поэтому мы считаем, что для удовлетворения потребности в исходящих звонках такой вариант подписки подходит. При этом доступ на входящие звонки любых операторов неограничен. И, основываясь на расчетах, мы сделали вывод, что 1 Гб мобильного интернета также будет достаточно для закрытия базовых потребностей. Особенно учитывая, что Россия — один из лидеров по покрытию Wi-Fi-сетями. Поэтому, если говорить про рациональный подход, наша подписка помогает найти здоровый баланс с точки зрения необходимых услуг и их стоимости.

— Расскажите, что такое «День сотовой независимости»?

— Мы решили придумать новый неформальный праздник, здесь сошлось несколько факторов. С одной стороны, это действительно поворотный момент в телекоме — создание такой подписки. Мы признаем, что связь — это право, базовая потребность, и она может быть бесплатной. И оператор предлагает со своей стороны обеспечить реализацию этого права. С другой стороны, мы увидели большой интерес и хороший отклик людей на это предложение и посчитали, что сочетание этих факторов достойно своей памятной даты, своего праздника, который мы решили назвать «День сотовой независимости». С этого момента быть на связи — это не платная привилегия, а право каждого человека. И это действительно можно назвать сотовой независимостью.