Песков назвал позицию ЕС по Украине оголтелой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что европейские политики заняли оголтелую позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине. При этом Россия должна сохранять открытость для диалога со всеми странами, добавил он.

«Европейцы заняли такую оголтелую позицию, это очевидно. Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров, достаточно абстрактная позиция киевского режима — они не хотят продолжения переговоров»,— сказал Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину перед началом встречи клуба «Валдай» (запись опубликована в Telegram).

По словам пресс-секретаря, позиция стран ЕС и Украины «не добавляет предсказуемости и стабильности». Обсуждение возможных поставок американских крылатых ракет Украине для ударов вглубь России господин Песков назвал «достаточно опасным симптомом». По его словам, если Украина получит такие ракеты, начнется «новый серьезный виток напряженности», который потребует ответа России.