Застройщик «ИНГРУПП» займется реновацией территории автовокзала в Перми

Пермский застройщик «ИНГРУПП» стал победителем аукциона на право комплексного развития несмежных территорий Автовокзала и по шоссе Космонавтов. Информацию об итогах торгов «Ъ-Прикамье» подтвердили в девелоперской компании. По данным Business Class, за право реновации площадки в районе Автовокзала «ИНГРУПП» предложил 360 млн руб. Начальная цена лота составляла 15,5 млн руб., то есть в ходе торгов стоимость актива выросла в 23,2 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Приказ о проведении аукциона на право развития территории Автовокзала региональное минимущества опубликовало 29 августа. В проект комплексного развития войдут три площадки: одна — на территории автовокзала по ул. Революции, 68 (1,17 га), вторая — по ул. Механошина (1,12 га) и третья — на шоссе Космонавтов, возле строящегося ЖК «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а, к. 1), где сейчас проходят трамвайные пути (7,78 га). На участках около 10 га возведут жилье, социнфраструктуру и коммерческие площади. В частности, на ул. Революции и ул. Механошина, помимо жилых домов суммарной площадью не более 70 тыс. кв. м, надо построить объект предпринимательской деятельности не более 50 этажей, четырехзвездочную гостиницу не менее чем на 6 номеров, офисы и прочее. Срок действия договора КРТ с инвестором составит семь лет.

Победитель торгов возьмет на себя обязанность построить на шоссе Космонавтов, возле ЖК «Мир», новый автовокзал. Ранее основным основным претендентом на этот проект КРТ источники «Ъ-Прикамье» называли ижевского девелопера «Талан».