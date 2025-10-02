Ярославский военнослужащий возвращается из плена

Житель Ярославской области возвращается из плена в рамках обмена между Россией и Украиной, состоявшегося по формуле «185 на 185». Как сообщил «Ъ-Ярославль» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, имя и данные военнослужащего есть в списках.

В аппарате добавили, что житель Даниловского округа 1986 года рождения участвовал в СВО с января 2024 года. Господин Бабуркин рассказал, что с октября 2024 года ярославец числился пропавшим без вести. В марте 2025 года его мать получила письма из Красного Креста с информацией о том, что ее сын находится в плену.

«Я связался с родственниками, пока они от него ничего не получали. Но в списках он есть»,— сообщил «Ъ-Ярославль» Сергей Бабуркин.

По информации «Ъ», сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее их доставят в российские медучреждения для прохождения реабилитации.

Алла Чижова