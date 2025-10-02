В Ставропольском крае томаты подорожали до 140 рублей за килограмм

Северо-Кавказстат зафиксировал разнонаправленную динамику цен на продукты в Ставропольском крае с 23 по 29 сентября.

По информации ведомства, наибольший рост показали томаты — они подорожали на 16,1%, более чем до 140 руб./кг. Яйца выросли в цене на 2,4%, почти до 84 руб. за десяток, капуста — на 2,7%, до 33,9 руб./кг. Незначительно увеличилась стоимость говядины, курятины, детских мясных консервов и яблок.

Одновременно ряд товаров подешевел. Бананы снизились в цене на 3,3%, до 156,7 руб./кг, подсолнечное масло — на 2%, до 153,2 руб., лук и огурцы — почти на 2%. Черный чай стал дешевле на 1,7%.

Наблюдение за ценами ведомство проводит по четвергам, данные отражают среднерыночную стоимость продуктов в регионе.

Валентина Любашенко