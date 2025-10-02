ФНС предупредила о технических работах на сервисе «Мой налог»

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что сервис для самозанятых «Мой налог» временно не работает. При попытке открыть сайт или приложение появляется уведомление о технических работах.

«В настоящее время ведутся работы по улучшению интерактивного сервиса "Мой налог". Приносим извинения за доставленные неудобства»,— следует из сообщения ФНС.

«Мой налог» — приложение ФНС для тех, кто платит налог на профессиональный доход. Сервис ведет учет доходов, рассчитывает налоги, помогает самозанятым обращаться в налоговую удаленно.