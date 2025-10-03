В этом году в Марий Эл планируется собрать 135 тыс. тонн овощей. Это на 30% больше чем в 2021 году. Картофеля собрали 242 тыс. тонн, что на 14 тыс. тонн больше урожая 2021 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В Марий Эл ожидают рост урожая овощей на 30% по сравнению с 2021 годом

Аграрии Марий Эл в этом году собрали высокий урожай сельскохозяйственных культур, несмотря на непростые погодные условия с повышенной влажностью. По состоянию на 1 октября собрано 383 тыс. тонн зерна, что на 83 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Средняя урожайность составила 30 ц/га, что на 8 ц/га выше уровня прошлого года. Урожайность всех зерновых и бобовых культур выросла на 3–12 ц/га, а масличных – на 6 ц/га при средней урожайности 16 ц/га.

В Минсельхозе Марий Эл рост показателей связали с модернизацией технического парка сельхозпредприятий, использованием высокоурожайных сортов отечественной селекции и активным применением минеральных удобрений, а также с субсидиями, инициированными главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

Анна Кайдалова