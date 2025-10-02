100 студентов пришли на форум ПСБ по предпринимательскому делу

Банк ПСБ и его благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» провели на юридическом факультете ЯрГУ им. П.Г. Демидова форум для студентов ярославских вузов, на котором предприниматели и эксперты делились своими знаниями и опытом. Мероприятие стало отправной точкой масштабной просветительской программы «Начинатели», которую будут осваивать на протяжении семи месяцев студенты, заинтересованные в запуске своего бизнеса.

Мотивационный форум «Начинатели» посетили 100 студентов и вдохновились лекциями экспертов и историями действующих ярославских и московских предпринимателей, отмеченных различными премиями. Так, о создании своего собственного дела студентам рассказала Дарья Токарева, генеральный директор компании SPAWN, победитель Национальной премии «Россия – страна возможностей». Дарья представила студентам свой бизнес-проект по производству мебели из грибов и вторичных материалов по уникальной технологии. Предприниматель начинала тестировать идею продукта у себя дома, позже победила в акселераторе, привлекла инвестиции, и теперь у нее собственное конвейерное производство.

На форуме студенты узнали, что свой бизнес-проект можно начать с нуля еще в студенческие годы и постепенно «расти», принимая участие в акселераторах и получая поддержку от разных конкурсных программ. Об этом была история Елены Константиновой, победителя Forbes 30 до 30 (2023 г.) в номинации «Наука и технологии». На выступлении она рассказала, как на втором курсе института основала стартап Aerospace-Agro, где использовали спутниковые снимки, математические модели и искусственный интеллект для диагностики сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, эксперты поделились со студентами практическими рекомендациями, полезными в предпринимательстве. Например, как оптимизировать многие производственные процессы с помощью ИИ. Или как «разогреть» собственное мышление, чтобы приходили новые идеи и креатив и др.

«Главное, что получают участники программы “Начинатели” — это знания, уверенность в своих силах и готовность действовать в условиях неопределенности. Мы учим ребят составлять бизнес-планы и преодолевать страх первого шага, ведь именно с него начинается история любого успешного дела. Мы ориентируем студентов на создание бизнесов, которые будут отвечать вызовам завтрашнего дня. Наша программа учит мыслить нестандартно, видеть возможности в новых технологиях и трендах, чтобы строить не просто стабильные, а по-настоящему инновационные компании. Приглашаем студентов воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы приобрести новые навыки»,— прокомментировала Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Впереди участников предпринимательской программы «Начинатели» ожидает три этапа обучения предпринимательскому делу. С 1 октября по 10 декабря студентам будет доступен специальный онлайн-курс, по итогам которого они смогут разработать бизнес-идею, исследовать целевую аудиторию, конкурентов и рынок, а также создать финансовую модель будущего проекта, подготовить презентацию и даже первую версию продукта. Регистрация уже открыта на основном сайте. 10 декабря будет определено высшее учебное заведение, набравшее наибольшее число баллов в рейтинге активности: вуз-победитель получит грант в 500 тысяч рублей для развития молодежного проектного офиса.

С февраля до марта 2026 года команды, прошедшие в акселератор, при поддержке наставников доведут идеи до финальной презентации. В качестве спикеров и наставников выступят опытные эксперты из бизнеса, сотрудники ПСБ и сертифицированные тренеры.

А 28 апреля состоится финал программы «Начинатели», где жюри определит команды с лучшими проектами и наградит победителей грантами в размере 200, 300 и 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего дела.

Чтобы подать заявку на бесплатное обучение по предпринимательской программе «Начинатели», нужно зарегистрироваться. Подробная информация по проекту также будет публиковаться в ТГ-канале @nachinateli_blagopsb, интересующие вопросы можно задать боту @nachinateli_blagopsb_bot.

