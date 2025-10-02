«Экоцентр» получил положительное заключение по проекту МЭОК в Ростовской области

Проект Мясниковского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса повторно получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация появилась на портале Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, застройщиком выступает регоператор по обращению с ТКО на территории Ростовской области компания «Экоцентр». Проектную документацию подготовили ростовские фирмы УК «Главстройпроект» и «Энергосервис Юга».

Впервые проект мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе проходил госэкспертизу в 2022 году. Тогда застройщиком была группа компаний «Чистый город», а проектировщики остались те же.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в 2024 году ГК «Чистый город» была реорганизована путем присоединения к «Экоцентру». В том же году оператор ТКО объявил аукцион на возведение третьей очереди МЭОКа по начальной цене свыше 3,3 млрд руб., однако позже отменил его. В 2025 году с подрядчиком заключили контракт на строительные работы стоимостью 61,4 млн руб.

Возведение мусоросортировочного комплекса площадью 8 тыс. кв. м началось в августе 2022 года. Реализацию планировали завершить в 2023 году, но сроки несколько раз переносили из-за экономической ситуации и санкционного давления — специалистам пришлось искать альтернативное технологическое оборудование.

Представители «Экоцентра» заявили, что объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Инвестиции в него составят более 5,6 млрд руб.

Валентина Любашенко