Из украинского плена освободили двоих жителей Челябинской области

Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из плена благодаря обмену. Один из них — 41-летний контрактник из Уйского района, второй — 40-летний мобилизованный житель Челябинска, сообщила в личном telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Контрактник был в плену с 2024 года. Его сестра обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека после того, как он был признан пропавшим без вести. Позже он смог связаться с родными и сообщить, что жив, но находится в плену.

Мобилизованный из Челябинска попал в плен в 2023 году. После боевого задания он перестал выходить на связь, его супруга узнала о местонахождении мужа только спустя месяцы, увидев видео с его участием в интернете.