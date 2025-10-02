Мурашко сообщил о минимальном значении младенческой смертности

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности ниже 3,5 промилле имеют уже 23 субъекта РФ. Кроме того, в 10 субъектах этот показатель составляет менее 2 промилле.

«Младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение. Если в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже, среднероссийский показатель, составляет 3,5 промилле на 1 тысячу родившихся живыми»,— сказал министр в ходе II Российского конгресса «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии» (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября господин Мурашко сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года показатель младенческой смертности снизился до 3,6 промилле. В мае министр говорил, что смертность детей в возрасте до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза. С 2012 по 2025 год показатель снизился на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012 году умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе--апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей.

Полина Мотызлевская