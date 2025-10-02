Полиция в Ярославле нашла похитителей аварийных молотков из автобусов

Полиция Красноперекопского района Ярославля раскрыла серию краж аварийных молотков из автобусов. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

В социальных сетях и СМИ появились сообщения о пропаже этих предметов, что привлекло внимание правоохранителей. Представитель перевозчика также подал заявление в полицию. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили личности четверых детей в возрасте от 8 до 10 лет, причастных к кражам. В ходе расследования изъяли 17 молотков.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Дети будут поставлены на профилактический учет.

Антон Голицын