Польские пограничники заметили российский катер возле газопровода

Пограничная служба Польши заметила российский катер, который дрейфовал примерно в 300 метрах от газопровода, сообщила представитель МВД страны Каролина Галецкая. Пограничники связались с экипажем судна, после чего оно покинуло зону трубопровода.

Как уточнила госпожа Галецкая, инцидент произошел утром 1 октября недалеко от порта Щецин. «Пограничники заметили судно. Судно остановилось у трубопровода примерно на 20 минут. Пограничники связались с судном по радио. Судно выполнило приказ и немедленно покинуло зону трубопровода. Все закончилось благополучно»,— сказала представитель МВД Польши на пресс-конференции (цитата по Onet).

Спецслужбы Польши «принимают к сведению действия российских служб», сообщил представитель силового ведомства Яцек Добжинский. Он добавил, что «у нас уже были инциденты на море», которые, по его словам, могут быть частью гибридных атак.

Ранее премьер Польши Дональд Туск рассказал о российском катере вблизи газопровода у порта Щецин во время панельной дискуссии с другими европейскими лидерами в Копенгагене. По его словам, страна практически ежедневно сталкивается «с различными инцидентами», самым «впечатляющим» из которых было нарушение границы беспилотниками 10 сентября. Господин Туск добавил, что Польша стала «объектом российской агрессии, не только с точки зрения гибридных инструментов, но и политических намерений».