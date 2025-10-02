Самарский губернатор рассказал о ходе строительства станции метро «Театральная»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проверил строительство станции метро «Театральная». Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Подрядчики сообщили главе региона о ходе строительства. Монолитные работы на станции завершены на 95%, а пешеходный выход №1 готов на 90%. Разработка грунта и крепления котлована завершены, все работы идут по графику. При этом проходка правого тоннеля выполнена на 1120 из 1586 м.

Вячеслав Федорищев отметил, что значительная часть техники и материалов поставляется из Самарской области. Глава региона обсудил дальнейшее развитие транспортной системы города. Губернатор подчеркнул, что приоритетом является запуск станции «Театральная», после чего будут формироваться планы с учетом потребностей жителей и финансовых возможностей.

Андрей Сазонов