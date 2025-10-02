Ярославскую управляющую организацию подозревают в самоуправстве

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело о самоуправстве в деятельности управляющей организации ООО «Забота». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки районная прокуратура выяснила, что задолженность управляющей компании перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021-2025 годы превысила 2,3 млн руб.

«При этом в нарушение требований законодательства денежные средства, поступающие от потребителей, ООО "Забота" энергоснабжающей организации в полном объеме не перечисляет, расходует на иные нужды, переводит на счета заинтересованных лиц»,— сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило материалы в полицию для принятия решения о возбуждении дела. Ранее прокуратура добилась дисквалификации и отстранения руководителя управляющей организации.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также устранение выявленных нарушений поставлены прокуратурой района на контроль»,— добавили в ведомстве.

Согласно данным рейтинга, опубликованного АНО «Центр развития ЖКХ» (учрежден правительством области), по состоянию на второй квартал 2025 года ООО «Забота» занимает 102-е из 154 мест.

Алла Чижова