Липчанам придется заплатить на 6,8% больше имущественных налогов за 2024 год

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Липецкой области приступило к рассылке уведомлений об уплате имущественных налогов за 2024 год. Общая сумма начислений в регионе выросла по сравнению с итогами 2023-го на 185 млн руб. или 6,8% и составила 2,9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка по итогам заседания общественного совета при УФНС.

Наибольший рост налоговых начислений по имущественным статьям показал земельный налог, суммы по которому выросли за год на 9,3% и составили 468 млн руб. Далее по динамике следуют налог на имущество с приростом на 7,3%, до 1,1 млрд руб., и транспортный налог, начисления по которому увеличились на 6,1% и составили 1,1 млрд руб.

На заседании общественного совета при УФНС России прирост объяснили «увеличением количества объектов налогообложения».

Всего в Липецкой области, как сообщили в пресс-службе, направят 548 тыс. уведомлений, из которых 358 тыс. — в электронном виде. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря текущего года.

Мария Свиридова