Минимальный взнос на капремонт в Удмуртии увеличится с 1 января

С 1 января в Удмуртии увеличится минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах (МКД), соответствующее постановление правительства было опубликовано на сайте кабмина. Размер оплаты зависит от типа и этажности дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пятиэтажных и выше МКД с лифтом минимальный размер взноса на капремонт составит 12,4 руб. на 1 кв. м общей площади в месяц (+1,3 руб. год к году). В семиэтажных зданиях без лифта и ниже оплата составит 11,4 руб. (+1,2 руб.).