Le Figaro: в Париже грабители на машине протаранили бутик Chanel

Грабители на машине протаранили магазин Chanel в 8-м округе Парижа и украли несколько сумок. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Событие произошло в ночь со среды на четверг около 4:30 утра по местному времени (3:30 мск) на улице Руаяль, 25. Водитель и его сообщник скрылись с места до прибытия полиции. Сумма ущерба, который грабители нанесли бутику, на данный момент неизвестна, следует из публикации. По информации газеты Le Parisien, автомобиль, который врезался в витрину магазина, был красного цвета.

Сотрудники парижской бригады по борьбе с бандитизмом (BRB) начали расследование произошедшего. Рядом с бутиком Chanel есть камеры видеонаблюдения: записи с них используют, чтобы выяснить все обстоятельства, сообщили Le Figaro и Le Parisien.