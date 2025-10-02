В Нижнем Новгороде задержали иностранца по делу о финансировании террористов

Управления ФСБ по Нижегородской области и Карелии задержали в Нижнем Новгороде иностранца, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УФСБ 2 октября.

По данным силовиков, обвиняемый вел переписку с лицом, находящимся в международном розыске. Третьи лица, находящиеся за границей, использовали банковскую карту фигуранта для сбора денег на преступные нужды. А сам подозреваемый организовал вывод этих денег для боевиков.

Петрозаводский суд Карелии отправил задержанного под стражу.

Галина Шамберина