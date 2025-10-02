Интересовавшегося запрещенным «Колумбайном» студента из Москвы приговорили к семи годам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии 19-летнего студента московского колледжа Риада Сафарова, интересовавшегося историей массовых убийств в учебных заведениях. Его признали виновным в терроризме и приготовлении к теракту, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Уголовное дело Сафарова началось с заявления его знакомой по колледжу — Российскому государственному университету правосудия (РГУП). Девушке показалось странным, что молодой человек ходил по учебному заведению в футболке с надписями «Ненависть» и «Естественный отбор». По данным следствия, осужденный интересовался судьбами Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова, совершивших массовые убийства в гимназии в Казани и Пермском государственном университете. Студент также интересовался движением «Колумбайн» (в РФ признано террористическим и запрещено).

При обыске дома у Сафарова органы правопорядка изъяли коллекцию ножей, помповое ружье, две страйкбольные гранаты, перцовый баллончик, биту, резиновую палка, топор и патронташ.

Студент был осужден по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ) и приготовлении к теракту (ч.1 ст.205 УК РФ). Сафарову зачли в срок наказания время, которое он провел под стражей с момента задержания. Обвинение запрашивало подсудимому 8,5 года колонии.