В Екатеринбурге раскрыта схема фиктивной легализации мигрантов

Следственный комитет в Екатеринбурге завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в организации схемы по легализации иностранных граждан через фиктивную сдачу экзаменов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантами дела стали бывший директор ООО «Юридическое агентство Союз мигрант» и ее сообщник, уроженец одной из среднеазиатских республик. По данным следствия, с 2022 по 2024 год женщина, выступающая экзаменатором по русскому языку, истории России и основам законодательства в одном из екатеринбургских вузов, при содействии знакомого организовала схему по незаконному получению сертификатов мигрантами, не владеющими необходимыми знаниями. Под видом успешно прошедших аттестацию они получали право на законное пребывание в России.

Следствие установило, что соучастник подыскивал клиентов, которым за денежное вознаграждение женщина передавала готовые ответы. Она, пользуясь своим положением, гарантировала успешную сдачу экзаменов. Всего, по данным следствия, были легализованы десятки иностранных граждан.

Женщине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение лично взятки в виде денег, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Следственный комитет направил материалы в суд.

Полина Бабинцева