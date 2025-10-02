Путин выразил соболезнования по поводу гибели людей из-за тайфуна во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин отправил президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу и генсеку местной Компартии То Ламу телеграмму с соболезнованиями по поводу тайфуна «Буалой». Стихия обрушилась на северные и центральные провинции страны несколько дней назад и унесла больше 30 человеческих жизней.

Текст послания опубликован на сайте Кремля. «В России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия»,— написал господин Путин.

По данным газеты Vietnam News, за последние дни от тайфуна погибли 36 человек, 21 пропал без вести, 147 получили ранения. Циклон нанес серьезный ущерб инфраструктуре: почти 2,7 млн домохозяйств остались без электричества, свыше 3 тыс. дорог оказались перекрыты из-за наводнений и оползней, передает «Синьхуа». По предварительным оценкам, экономический ущерб составил больше $356 млн.