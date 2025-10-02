Мошенники обманули школы Оренбуржья с поставкой сливочного масла на 53 млн рублей

Силовики раскрыли в Оренбуржье преступную схему с поставками в школы спреда под видом сливочного масла. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 53 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что мошенники заключали с руководителями образовательных учреждений Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана контракты на поставку продуктов. По подложным товарным накладным вместо сливочного масла для детского питания они поставили спред, стоимость которого была ниже заявленной.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения). Организатора преступной схемы задержали. Он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить своих соучастников.

Суд приговорил фигуранта дела к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Осужденный пытался оспорить приговор, но решение суда было оставлено в силе.

Георгий Портнов