В осенний призыв в армию заберут более 950 жителей Ярославской области

В Ярославской области в период осеннего призыва на срочную военную службу заберут более 950 жителей региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По указу президента РФ 1 октября стартовали мероприятия осеннего призыва. В регионе создали 22 призывные комиссии. Первые отправки срочников начнутся 15 октября.

«Из Ярославской области планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 950 человек. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут»,— сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев.

В правительстве области уточнили, что в регионе для оповещения применяются электронные и напечатанные повестки. Они имеют равную силу. Кроме того, решения, принятые во время осенней кампании, будут действовать в течение года: если по каким-то причинам человек не отправился в текущем призыве, то в армию его заберут в следующем.

Алла Чижова