В японском городе разрешили пользоваться цифровыми устройствами только два часа в день

С 1 октября жителям японского города Тоёакэ (население — 68 тыс. человек) позволено пользоваться мобильными телефонами, планшетами, игровыми приставками и даже компьютерами вне работы или учебы только два часа в сутки. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, идея о введении такого ограничения пришла в голову мэру города Масафуми Куоки, после того как ему сообщили, что все большее количество школьников прогуливают уроки. Мэр связал эту тенденцию с зависимостью от мобильных устройств и игр.

По словам мэра, давшего интервью газете, он искренне надеется, что новое правило сможет поменять поведение горожан. «Очень грустно заканчивать день, уткнувшись в свой смартфон»,— заметил он.

Как отмечается, новое правило, принятое городским советом двенадцатью голосами против семи, в значительной степени символическое. У города нет возможности отслеживать использование мобильных телефонов, да и никакого наказания не предусмотрено. Тем не менее в Японии принято следовать рекомендациям властей, и руководители города надеются, что так будет и в этот раз.

Тем не менее, сообщает газета, городские власти уже приняли более четырехсот звонков протестующих жителей, считающих, что власти зашли слишком далеко и вмешиваются в личную жизнь. В городе даже распространяется петиция с требованием отменить правило.

«Все сводится к одной-единственной фразе: "Не ваше дело"»,— цитирует The New York Times члена горсовета Марико Фудзие, которая голосовала против правила.

Андрей Келекеев