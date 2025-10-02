В Удмуртии сгорел салон машины из-за лежащего в ней шуруповерта

Лежащий в машине шуруповерт стал причиной пожара, сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии. Причина возгорания — короткое замыкание в аккумуляторной батарее строй-инструмента. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Пожар произошел 27 сентября и начался с заднего сидения автомобиля «Ситроен С4». Запах гари хозяин машины заметил во время движения. «Сначала он не придал значения, подумал, что пахнет на улице. Когда запах усилился, остановился, начал осматривать машину. <...> Открыв заднюю дверь, увидел как из под сиденья повалил дым и огонь. Он вызвал пожарных и потушил пламя огнетушителем»,— рассказал дознаватель ведомства Степан Ушаков.