Нижегородским аграриям субсидируют ставки по кредитам на птицеводство

Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект порядка субсидирования компаниям процентных ставок на развитие птицеводства, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Господдержку предоставят из областного бюджета на компенсацию ставок по кредитам российских банков, оформленных на срок от полутора до восьми лет. Ставка по кредиту не должна превышать ключевую ставку ЦБ на момент заключения кредитного договора более чем на четыре процентных пункта.

Субсидия предназначена для проектов по строительству, реконструкции, модернизации и капремонту птицеводческих комплексов и покупку оборудования.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область обеспечивает себя мясом курицы на 63%, за год его производство планируется увеличить на 6%.

Владимир Зубарев