Пермский производитель БАДов начал строить новый завод в Култаево

Региональная компания «Натуральные добавки» начала возведение предприятия по производству биологически активных добавок в Култаево. По сведениям Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, проект по строительству объекта на ул. 1-й Индустриальной, 4, получил положительное заключение экспертизы. Заключение датировано 1 октября. В онлайн-справочнике по этому адресу уже обозначено строящееся двухэтажное здание.

Площадь земельного участка под производство БАДов составляет 8 тыс. кв. м, он находится на территории индустриального парка «Култаево», рядом — распредцентры маркетплейса Ozon и продуктовой сети «Пятерочка». Согласно открытым данным, в марте 2025 года проект по возведению завода БАДов в Култаево получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

О планах компании «Натуральные добавки» по строительству производства в Култаево стало известно в 2024 году. Тогда ИА «Текст» отмечало, что организация заказала проведение подготовительных исследований для нового объекта возле Култаево. В апреле этого года «АиФ Прикамье» делилось, что возведение завода БАДов для ООО «Натуральные добавки» профинансировал Сбербанк по программе промышленной ипотеки.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО «Натуральные добавки» создано в Перми в 2020 году, владельцами общества являются его директор Екатерина и Алексей Груздевы. «Натуральные добавки» значится учредителем компаний группы: ООО «ТД “Натуральные добавки”», ООО «Природные добавки» и ООО «Спортивные добавки». По сведениям сайта предприятия, «Натуральные добавки» (бренд NaturalSapp) — это российский производитель витаминно-минеральных комплексов и биологически активных добавок. Компания имеет собственное производство, ее продуктовый портфель насчитывает около 200 наименований продуктов.