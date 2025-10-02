Мишустин поддержал введение знаков отличия для образовательных учреждений за помощь в СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о введении поощрительных знаков для образовательных учреждений, которые участвуют в поддержке СВО. С таким предложением выступил директор Ульяновского авиационного колледжа Наталья Китаева на встрече с премьером.

«Это не только в колледжах, в школах, ребята вообще во всех учебных заведениях страны — я знаю, посещаю очень много в регионах таких объектов — знаю, как ребята относятся к памяти, в первую очередь, героев еще со времен Великой Отечественной войны»,— сказал в ответ господин Мишустин (цитата по ТАСС). По его словам, помощь образовательных учреждений участникам СВО и их семьям «необходимо как-то отметить».

Премьер-министр также пообещал дать все соответствующие поручения и подключить к этой работе фонд «Защитники Отечества».

Полина Мотызлевская