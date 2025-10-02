Обвиняемая в мошенничестве с маткапиталом ижевчанка предстанет перед судом

Жительница Ижевска, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат, предстанет перед судом, сообщили в СУ СКР по Удмуртии. Ей приписывают три эпизода преступления в крупном размере (ст. 159.2 УК).

Установлено, что обвиняемая-риэлтор нашла трех граждан, имеющих право на получение материнского капитала. Фигурантка оформила в финорганизации займы на строительство домов. После чего направила подготовленные документы и заявления от имени родителей в соответствующие органы, таким образом получив выплаты.

В итоге обвиняемая обналичила маткапитал и похитила более 1,8 млн руб. Часть средств обвиняемая передала родителям, большую часть — оставила себе.

На автомобиль фигурантки наложен арест. Она признала свою вину. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.