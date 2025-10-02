В Удмуртию поступили два новых дрона для контроля лесов

Удмуртия получит для два новых дрона для контроля лесного фонда, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Всего с 2024-го по 2030 годы планируется приобрести 61 беспилотник в рамках государственного гражданского заказа.

«В целях управления беспилотными аппаратами обучено 61 работников минприроды Удмуртии и лесничеств, в настоящее время обучение проходят еще 7 государственных лесных инспекторов»,— говорится в сообщении.

Регион начал одним из первых в РФ применять дроны в сфере лесного хозяйства. Они используются среди прочего для обследования труднодоступных мест и фиксации участков дымообразования.