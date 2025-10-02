С челябинского завода по решению иностранного суда взыскивают 68 млн тенге

Арбитражный суд Челябинской области привел в исполнение решение суда Восточно-Казахстанской области, по которому с Челябинского опытно-экспериментального завода взыскано 68,2 млн тенге (10,1 млн руб.) в пользу АО «Ульбинский металлургический завод». Сумма включает в себя штраф за поставку некачественного товара и убытки. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Ульбинский металлургический завод подал иск в декабре 2024 года. Согласно судебным документам, организация потребовала признать и привести в немедленное исполнение на территории России решение специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области, принятое в августе 2024-го. Тогда он обязал челябинское предприятие вывезти 212 единиц товара ненадлежащего качества, поставленного по договору от 12 января 2023-го, а также удовлетворил требования истца о взыскании штрафа (6,6 млн тенге, 985 тыс. руб.) и убытков (61,5 млн тенге, 9,1 млн руб.). Однако для принудительного исполнения понадобилось дополнительное решение компетентного суда.

Челябинский опытно-экспериментальный завод возражал против удовлетворения заявления в арбитражном суде. Согласно определению, он заявил, что истец по заказу Министерства энергетики США поставляет высокообогащенное топливо импульсно-графитового реактора в страны Северной Америки, Европы и Азии.

«Признание и исполнение решения иностранного суда нарушат публичный порядок и создадут прямую угрозу национальной и военной безопасности России»,— отмечается позиция ответчика в решении.

Однако Арбитражный суд Челябинской области не усмотрел в определении суда Восточно-Казахстанской области угрозу публичному порядку РФ и привел его в исполнение. Челябинский опытно-экспериментальный завод попытался обжаловать это решение, однако кассационная инстанция оставила его в силе.

