Челябинец взял микрозаймы на 2 млн рублей через чужие аккаунты на «Госуслугах»

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении 21-летнего челябинца, обвиняемого в оформлении микрозаймов через чужие аккаунты на «Госуслугах» и краже 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, горожанин покупал в интернете номера телефонов жителей страны, через которые восстанавливал доступ к аккаунтам на портале. После челябинец оформлял онлайн-кредиты в банке и микрофинансовых организациях. От его действий пострадали 18 жителей из десяти регионов России и шесть компаний. Общая сумма ущерба составила более 2,1 млн руб.

В феврале оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по региону вместе с росгвардейцами задержали подозреваемого. Допросили 40 потерпевших и свидетелей. Челябинца обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), а также ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). На имущество обвиняемого наложили арест. Местный житель полностью признал вину и возместил 1,1 млн руб. ущерба.

Материалы уголовного дела направили в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска