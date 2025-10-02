Просроченный долг по зарплате в Нижегородской области превысил 200 млн рублей

В Нижегородской области суммарная задолженность по зарплате у предприятий, не относящихся к малому бизнесу, на конец августа 2025 года составляла 201,02 млн руб. Об этом сообщает Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Задолженность имели два обособленных подразделения одного предприятия. Его название не приводится. На конец июля совокупный долг в регионе составлял 194,47 млн руб. Таким образом, за месяц он вырос на 3%.

В целом по Приволжскому федеральному округу задолженность на конец августа составляла чуть более 223 млн руб. Кроме Нижегородской области, она сложилась на предприятиях Марий Эл (1,5 млн руб.), Удмуртии (236 тыс. руб.), Чувашии (3,78 млн), Пермского края (7,55 млн), Кировской (892 тыс. руб.), Пензенской (3,43 млн руб.) и Саратовской (4,58 млн руб.) областей.

Галина Шамберина