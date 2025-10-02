Фонд «Вера» стал новым партнером проекта Т-Банка «Курс добра». В течение двух месяцев банк будет удваивать все пожертвования клиентов в адрес фонда без ограничений по сумме. Собранные средства фонд планирует направить на развитие паллиативной помощи на дому в регионах России. «Вера» сменила в проекте фонд «Антон тут рядом», для которого за предыдущие два месяца удалось собрать 81 млн руб., что составило половину его годового бюджета. «Курс добра» всероссийский масштабный благотворительный проект, запущенный Т-Банком летом 2025 года. В его основе долгосрочная поддержка благотворительных фондов России.

Операторы начали продавать «чистые» номера, которые ранее не использовались или же на которые ранее не поступали спам-звонки. МТС запустила продажи в августе, «МегаФон» — в сентябре, Т2 планирует это сделать, пишет Forbes. Из-за активности спамеров и мошенников много номеров остается в «черных списках» банков и других компаний, поэтому услуга может быть востребованной, считают аналитики.

Китай отказывается от IT-оборудования европейских Nokia и Ericsson, поскольку Си Цзиньпин настаивает на отделении критически важной технологической инфраструктуры страны от западной, пишет Financial Times. При этом китайский Huawei сохраняет свой бизнес в Европе. В результате, по оценкам аналитиков, совокупная рыночная доля Ericsson и Nokia в сетях мобильной связи КНР в 2024 году упала примерно до 4% с 12% в 2020 году. Обе компании сообщили о снижении доходов в Китае.