Свободу печати!

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о концепции свободного принтера, который позволяет использовать перезаправленные картриджи, имеет открытую конструкцию и поддерживает совместимые неоригинальные запчасти.

Средняя стоимость одного грамма оригинальной краски для бытовых принтеров сегодня составляет примерно 120 руб., по данным Tonerbase, что вдвое выше, чем цена одного миллилитра премиальных сортов шампанского. Бизнес печатных устройств уже давно трансформировался в бизнес комплектующих. Компания Open Tools решила бороться с таким подходом и предложила концепцию свободного стройного принтера Open Printer. Устройство лишено ограничений на аппаратном и программном уровнях, которые распознают и блокируют перезаправленные картриджи или неоригинальные решения.

По словам создателей, Open Printer работает без ограничений со стандартными резервуарами HP 63 и HP 302, а это возможность перезаправлять чернила и использовать совместимые расходники ради пользовательской выгоды. Новинка базируется на Raspberry Pi Zero W — крошечном компьютере, который умещается на плате размером с кредитку. Конструкция и ее модификация также в свободном доступе. Любой желающий сможет изучить документацию гаджета, внести собственные усовершенствования или починить принтер без обращения в сервисный центр и платного ремонта. Что еще здорово: габариты Open Printer составляют 50х10х11 см. То есть устанавливать его можно на любом рабочем столе или даже встроить в мебель или стеновые панели. При этом разработка Open Tools поддерживает печать на стандартных листах формата А4 и А3, а также на рулонной бумаге шириной до 30 см с автоматической обрезкой отпечатков по длине. Это заметно расширяет возможности печати в нестандартных форматах вроде баннеров, схем или фотографий.

Обещанная скорость печати достигает 20 страниц в минуту в черно-белом режиме и до десяти страниц в минуту в цветном с разрешениями 600 и 1200 точек на дюйм соответственно. Инженеры интегрировали модули Wi-Fi 5 и Bluetooth для беспроводной связи. Open Printer совместим с Linux, Windows и macOS. Это не очередной принтер, это манифест свободы, выбора, открытости и разумных расходов. Старт краудфандинга должен состояться в ближайшие месяцы.

Александр Леви